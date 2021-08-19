Обязательные прививки против COVID-19 для педагогов в Вашингтоне: через два месяца всех невакцинированных уволят

Также все жители штата обязаны носить защитные маски независимо от того, привит ли человек.
В штате Вашингтон, США, всех сотрудников школ, колледжей и университетов обязали вакцинироваться от коронавируса.
Об этом объявил губернатор штата Джей Инсли, сообщает Associated Press в четверг, 19 августа.
Новое правило касается всех учителей, сотрудников государственных и частных школ, а также всех сотрудников колледжей и университетов штата.
По словам Инсли, обязательную полную вакцинацию необходимо пройти до 18 октября, иначе все эти люди потеряют работу.
Также в офисе губернатора заявили, что ужесточили правила по борьбе с коронавирусом. В частности, все жители штата обязаны носить защитные маски независимо от того, привитый ли человек.
Напомним:
- США планируют начать ревакцинацию населения с 20 сентября. Получить бустерную дозу призывать тех, кому восемь месяцев назад ввели вторую инъекцию препарата от Pfizer или Moderna.
- Также в США продлят масочный режим в транспорте. Ограничения останутся на вокзалах, а также в аэропортах. Запрет будет действовать как минимум до 18 января 2022 года, в связи с пандемией COVID-19.