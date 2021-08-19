Обязательные прививки против COVID-19 для педагогов в Вашингтоне: через два месяца всех невакцинированных уволят

Обязательные прививки против COVID-19 для педагогов в Вашингтоне: через два месяца всех невакцинированных уволят

Также все жители штата обязаны носить защитные маски независимо от того, привит ли человек.

В штате Вашингтон, США, всех сотрудников школ, колледжей и университетов обязали вакцинироваться от коронавируса.

Об этом объявил губернатор штата Джей Инсли, сообщает Associated Press в четверг, 19 августа.

Новое правило касается всех учителей, сотрудников государственных и частных школ, а также всех сотрудников колледжей и университетов штата.

По словам Инсли, обязательную полную вакцинацию необходимо пройти до 18 октября, иначе все эти люди потеряют работу.

Также в офисе губернатора заявили, что ужесточили правила по борьбе с коронавирусом. В частности, все жители штата обязаны носить защитные маски независимо от того, привитый ли человек.

Напомним:

США планируют начать ревакцинацию населения с 20 сентября. Получить бустерную дозу призывать тех, кому восемь месяцев назад ввели вторую инъекцию препарата от Pfizer или Moderna.

призывать тех, кому восемь месяцев назад ввели вторую инъекцию препарата от Pfizer или Moderna. Также в США продлят масочный режим в транспорте. Ограничения останутся на вокзалах, а также в аэропортах. Запрет будет действовать как минимум до 18 января 2022 года, в связи с пандемией COVID-19.

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