Обычный день в РФ: под Тюменью танк выехал на пляж и чуть не раздавил отдыхающих

Россияне, отдыхавшие на берегу озера, пожаловались, что таким образом их пытались отогнать от рядом расположенного полигона.

Под Тюменью танк выехал на берег озера, где отдыхали россияне, и едва их не раздавил. Между отдыхающими и военными возник конфликт.

Об этом сообщает телеграмм-канал "Подъем".

Как пишет издание, россияне пожаловались, что их таким образом пытались отогнать от рядом расположенного полигона. Сами военные уверяют, что никого не прогоняли, а танк "лишь из леса выехал и поехал обратно".

Один из отдыхающих рассказал, что на этом озере жители Тюмени загорают из года в год, но на днях военные из Тюменского высшего военно-инженерного командного училища " перекопали все въезды на пляж, потому что они думают, что это их территория".

"Приехали к 11 утра на пляж позагорать, покупаться, и без предупреждения ворвался танк на скорости. Распыляла эта пара, дым, просто воняла сильно солярой. Никаких требований к нам не выдвигали, ничего не просили. Они среди людей проехали, в автобус, в которому сапы сдают, дыму нагнали. Пару кругов сделали и уехали", — посетовал он.

В самом военном училище заявили, что на озере запрещено находиться гражданским.

"Ничего не случилось. Там территория Министерства обороны, купаться и находиться там вообще запрещено гражданским лицам. Там все вокруг окопано, там полигон наш. Но видите, какая жара? Люди все равно как-то бросают машины, идут пешком и там находятся. А танк не катался там, как говорили, а только прямо из леса выехал, развернулся и поехал назад — вот и все. Конечно, никто никому не угрожал", — объяснили в училище.

Напомним, в Пермском крае РФ уже восьмой год подряд провели фестиваль метания коровьего дерьма . Бросали его голыми руками.

Читайте также: