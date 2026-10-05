Обычный камень у двери оказался сокровищем на миллион долларов: удивительная история из Румынии

Уникальный янтарь десятилетиями пролежал в хате, подпирая дверь / © Shutterstock

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Воры, которые в свое время ворвались в дом пожилой женщины в румынской деревне Кольцы, похитили все золотые украшения, но даже не обратили внимания на дверной упор. Как впоследствии выяснилось, они оставили после себя настоящее сокровище стоимостью около 1,1 миллиона долларов (1 миллион евро).

Об этом сообщает издание The Daily Galaxy.

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Женщина нашла темный тяжелый камень весом около 3,5 кг в русле местного ручья и принесла его домой, чтобы подпирать дверь. Янтарь десятилетиями пролежал в доме, выполняя чисто бытовую функцию.

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«В своих лихорадочных поисках ценностей они упустили из виду настоящее сокровище, которое было прямо перед их глазами», — вспоминает один из родственников женщины.

Сама владелица так и не узнала истинную ценность своей находки и умерла в 1991 году. В 1998 году родственник, унаследовавший дом, заподозрил, что «камень» может иметь ценность, и предложил его румынским властям.

После того, как государство выкупило камень по символической цене, его признали национальным достоянием и направили на экспертизу в Музей истории в Кракове (Польша). Специалисты подтвердили, что это руманит — особый вид янтаря, распространенный в холмах вокруг Кольца. Возраст самородка оценивается в диапазоне от 38,5 до 70 миллионов лет.

По словам Даниэля Костаке, директора Музея уезда Бузеу, где сейчас хранится самородок, это один из самых больших экземпляров в мире и самый большой в своем роде. Академия мировых рекордов (World Record Academy) официально признала его величайшим найденным самородком руманита.

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Раньше мы портили о том, что янтарь появился еще до динозавров: находка в угле должна палеонтологам кардинально переписать историю эволюции жизни на нашей планете.

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