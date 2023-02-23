Обычный окурок помог полиции раскрыть убийство 50-летней давности: подробности запутанного дела

В Берлине в 1971 году произошло убийство – в квартире обнаружили мертвой Риту Курран, ее задушили. Дело оставалось нераскрытым десятилетиями. В 2019 году детектив полиции лейтенант Джеймс Триб и команда офицеров и техников начали работать над этим делом.

О всех подробностях пишет издание Sky news.

Окурок сигареты, найденный рядом с телом убитой учительницы в ее квартире почти 52 года назад, помог полиции установить личность человека, по их мнению, совершившего преступление.

Анализ ДНК, взятый из окурка с поличным, позволил полиции установить, что ее убил сосед по имени Уильям ДеРоос.

Подозреваемый, которому в то время был 31 год, как говорят правоохранители, вышел из своей квартиры, чтобы успокоиться после ссоры с женой. По возвращении он попросил жену две недели не говорить, что он покидал дом.

Окурок сигареты, найденный рядом с телом убитой, стал ключевым доказательством. В результате анализа был составлен профиль ДНК выкурившего сигарету, но он не совпал ни с каким образцом из базы данных.

Детективы заключили контракт с компанией по анализу ДНК и образцы были сравнимы с генетическим материалом, предоставленным коммерческим компаниям по анализу ДНК представителями общественности.

В августе 2022 года детективам из Берлингтона сообщили, что образец, прослеженный через родственников с обеих сторон семьи ДеРооса, указывает на него.

ДеРоос и его жена, которая больше не носит эту фамилию, уехали из Вермонта вскоре после смерти Риты Курран. По словам полиции, он скончался от передозировки наркотиков в Сан-Франциско в 1986 году.

Напомним, во Львовской области раскрыли убийство, которое произошло 18 лет назад. Выяснилось, что гражданин Украины на территории Польши в 2003 году расправился с поляком, однако дело удалось раскрыть только в 2021 году.

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