Оценка переговоров Байдена и Путина и бойкот Австралией зимней Олимпиады. Пять новостей, которые вы могли проспать

ТСН.ua предлагает узнать о главных событиях ночи.
Пять новостей, которые вы могли проспать:
- Президент США Джо Байден проинформировал лидеров европейских стран-союзников о своем разговоре с президентом России Владимиром Путиным. Лидеры европейских стран призвали Россию к деэскалации напряженности на украинской границе и подтвердили поддержку территориальной целостности Украины. Читать дальше –>
- Австралия присоединилась к дипломатическому бойкоту зимних Олимпийских игр в Пекине в знак протеста против нарушений прав человека в Китае. Читать дальше –>
- В Германии в результате столкновения танка с внедорожником на военном полигоне "Берген" в Нижней Саксонии погибли двое военнослужащих. Читать дальше –>
- Регуляторы Европейского Союза объявили об одобрении сочетания различных вакцин против COVID-19 как во время первоначального прививочного курса, так и во время ревакцинации. Читать дальше –>
- Еженедельный показатель смертности от COVID-19 в мире вырос на 10%. Так, в период с 29 ноября по 5 декабря от осложнений коронавируса умерли более 52 тысяч человек. Читать дальше –>