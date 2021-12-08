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Оценка переговоров Байдена и Путина и бойкот Австралией зимней Олимпиады. Пять новостей, которые вы могли проспать

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Оценка переговоров Байдена и Путина и бойкот Австралией зимней Олимпиады. Пять новостей, которые вы могли проспать

Associated Press

ТСН.ua предлагает узнать о главных событиях ночи.

Пять новостей, которые вы могли проспать:

  • Президент США Джо Байден проинформировал лидеров европейских стран-союзников о своем разговоре с президентом России Владимиром Путиным. Лидеры европейских стран призвали Россию к деэскалации напряженности на украинской границе и подтвердили поддержку территориальной целостности Украины. Читать дальше –>
  • Австралия присоединилась к дипломатическому бойкоту зимних Олимпийских игр в Пекине в знак протеста против нарушений прав человека в Китае. Читать дальше –>
  • В Германии в результате столкновения танка с внедорожником на военном полигоне "Берген" в Нижней Саксонии погибли двое военнослужащих. Читать дальше –>
  • Регуляторы Европейского Союза объявили об одобрении сочетания различных вакцин против COVID-19 как во время первоначального прививочного курса, так и во время ревакцинации. Читать дальше –>
  • Еженедельный показатель смертности от COVID-19 в мире вырос на 10%. Так, в период с 29 ноября по 5 декабря от осложнений коронавируса умерли более 52 тысяч человек. Читать дальше –>
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