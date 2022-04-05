Очень давно "сидит" на стероидах: новые подробности возможной серьезной болезни Путина

Длительное употребление стероидов вызывает агрессию, депрессию и даже панические атаки.

Один из бывших руководителей российской нефтяной компании "ЮКОС" Леонид Невзлин прокомментировал расследование российского издания "Проект" о здоровье Путина и рассказал, что о медицинском состоянии главы Кремля говорят израильские врачи.

Об этом он сообщил в эфире latynina.tv.

"Я прочитал об этом расследовании и поговорил с израильскими врачами, которым я доверяю. И общее впечатление такое, что то, что мы воспринимали за ботокс, на самом деле последствия действия стероидов. И очень продолжительное действие стероидов. И это многое объясняет. Стероиды – это гормональные препараты, применяемые в разных случаях, в онкологиях, как дополнение к химиотерапии, они применяются при аутоиммунных тяжелых заболеваниях и др. Судя по всему, по мнению врачей, Владимир Владимирович очень давно находится под действием стероидов и они не могут точно объяснить, почему. Зачем в наше время использовать такое количество стероидов, если есть более современные методы лечения. Но это может быть связано с природой его заболевания. Это может быть онкология и стероиды используются в частности, чтобы потом не было рецидива", — говорит Невзлин.

Он добавляет, что это может быть несколько видов онкологий, в том числе и щитовидной железы. Но это могут быть и последствия других, например рака простаты, который был пролечен или прооперирован несколько лет назад и сейчас поддерживается курсами стероидов, а также другие формы онкологии, в частности связанные с кровью.

Невзлин также отмечает, что именно последствия стероидов могут быть ответом на вопрос, почему Путин сидит в бункере и проводит встречи за 6-метровым столом.

"Если выходить из того, что стероиды, а не ботокс, а есть еще признаки, что это именно стероиды, потому что действие ботокса может заканчиваться, а стероиды накапливаются. Врачи также говорят, что столь долгое время прием стероидов должен был вызвать разнообразные осложнения физиологического типа и органического типа болезни. И он действительно должен быть в бункере, потому что его иммунитет равен нулю. Любая болезнь — вирусная или бактериальная может привести к самым печальным последствиям очень быстро... Судя по его походке также понятно, что у него что-то происходит с позвоночником. Это также могут быть последствия от употребления стероидов", — отмечает один из бывших руководителей компании "ЮКОС".

В опубликованном ранее расследовании российского издания "Проект" к 70-летию Путина говорится, что президент России усердно заботится о своем здоровье и внешнем виде. Так лидера Кремля в поездках сопровождает десяток врачей, а сам он интересуется нетрадиционной медициной, например, принимает ванны из экстракта рога оленей, получаемого очень жестоким для животных методом.

Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение длится уже 41-й день (война 8 лет). Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения в инфраструктуру.

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