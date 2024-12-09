"Очень грубый" момент: дипломатка ЕС Каллас поспорила с Орбаном из-за Украины

Встал вопрос членства Украины в НАТО.
Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас еще во время своего пребывания на посту премьера Эстонии во время саммита НАТО вступила в открытый спор с премьером Венгрии Виктором Орбаном, выступившим против членства Украины в Альянсе.
Об этом пишет Politico.
Тогда Виктор Орбан заявил на саммите, что Украина никогда не должна быть принята в Альянс.
"Это был очень грубый момент", – вспомнил один из собравшихся.
К слову, президент Украины тоже тогда находился на саммите.
Следующей после Орбана должна была выступить Каллас. Анонимные собеседники отмечают, что она отказалась от подготовленной речи и прямо ответила Орбану.
"Она прямо ответила Орбану, сказав, что он ошибается, и что история и факты свидетельствуют о том, что целью НАТО является избегание войн, а не провоцирование", – рассказал собеседник.
После Каллас несколько других лидеров последовали ее примеру, отвергнув подготовленные их сотрудниками речи и выступив против Орбана.
Напомним, премьер Венгрии цинично заявил, что США играют решающую роль в войне на Украине.
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