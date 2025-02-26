"Очень хорошие люди": Трамп сделал предложение российским олигархам по гражданству США

Президент США Дональд Трамп может позволить российским олигархам получать гражданство Соединенных Штатов с помощью "золотой" карты, которая обойдется в 5 млн долларов.

Президент США Дональд Трамп заявил, что российские олигархи, "возможно", смогут подать заявку на получение "золотой карты" на сумму 5 млн долларов посредством новой схемы, которая предоставляет путь к американскому гражданству состоятельным иностранцам.

Об этом сообщает Politico со ссылкой на слова Трампа.

"Я знаю некоторых российских олигархов, которые очень хорошие люди", — сказал Трамп в ответ на вопрос о том, будут ли россияне иметь право на "золотую карточку".

Президент США отметил, что это "вполне возможно".

В то же время добавил, что "они (российские олигархи — ред) уже не так богаты, как были раньше".

"Я думаю, что они могут позволить себе 5 млн долларов", — добавил Трамп.

Как пишет издание, российские олигархи — это состоятельные бизнесмены с политическими связями, которые в свое время извлекли выгоду от постсоветской приватизации в России, а также оказывают влияние на политику, медиа, ключевые отрасли промышленности.

"Некоторые из печально известных российских олигархов — Роман Абрамович, Олег Дерипаска и Алишер Усманов — столкнулись с санкциями и спорами из-за их связей с Кремлем", — говорится в материале.

Также там напоминают о последней речи бывшего президента США Джо Байдена, предупредившего о росте сверхбогатой "олигархии" в Америке, которая представляет угрозу демократии в стране, и призвал граждан США защищать институции от "мощных сил".

Добавим, что сторонники 47-го главы США Трампа хотят изменить Конституцию, чтобы тот мог стать президентом в третий раз.

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