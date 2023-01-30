"Очень неудобная ситуация": у Путина оправдались из-за угроз Джонсону ракетами

Песков говорит, что это, мол, ложь.

Спикер российского диктатора Дмитрий Песков прокомментировал слова британского экс-премьера Бориса Джонсона о том, что Путин угрожал ему ракетным ударом. В Кремле утверждают, что мол это неправда, а слова Джонсона там назвали "ложью".

Соответствующее заявление спикера Путина распространили российские пропагандистские СМИ 30 января.

Песков утверждает, что никаких угроз не было. Кроме того, он перевел ответственность на Джонсона, сказав, что, мол, тот "не понял, о чем с ним говорил Путин".

"То, что сказал господин Джонсон, — это неправда. Точнее, это ложь", — отреагировал спикер Кремля.

Также Песков изложил свою версию событий, по которой якобы Путин заявлял, что вступление Украины в НАТО и потенциальное размещение ракет у границы РФ будет означать, что, мол, "любая ракета долетит до Москвы в считанные минуты".

"Если этот пассаж был таким образом воспринят, это очень неудобная ситуация", – высказался Песков.

Напомним, в документальном фильме BBC бывший премьер Великобритании Борис Джонсон заявил, что Владимир Путин угрожал ему ракетным ударом во время "чрезвычайного" телефонного разговора накануне полномасштабного вторжения РФ в Украину. По словам Джонсона, Путин сказал ему, что это "займет всего минуту".

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