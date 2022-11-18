"Очень опасная ситуация": ядерная программа Ирана становится все более амбициозной и мощной

Западные дипломаты опасаются, что быстро расширяющаяся ядерная программа Ирана и ограничения на международный мониторинг ведут к еще одному опасному кризису.

Об этом пишет издание Bloomberg.

По данным издания, Совет управляющих Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) официально осудил Иран во второй раз в Вене. Иран продолжает блокировать расследование МАГАТЭ в отношении следов урана, отобранных на трех незаявленных объектах, в то время как его запасы топлива, обогащенного чуть ниже уровня оружия, достигают рекордно высокого уровня.

По словам журналистов, США и их европейские союзники поддержали резолюцию осуждения на совете директоров на этой неделе, требуя, чтобы Иран срочно начал сотрудничество с МАГАТЭ. Это предложение поддержали 26 из 35 членов совета управляющих организации.

Китай и Россия выступили против этого мероприятия. Согласно заявлению представителя Кремля в МАГАТЭ, пять стран воздержались, а еще две не явились на голосование.

"Факты неоднократно доказывали, что давление не поможет решить проблему", — говорится в заявлении Китая.

В материале говорится, что дипломаты Франции, Германии и Великобритании выступили с совместным заявлением, назвав ситуацию "очень опасной", поскольку она может дестабилизировать региональную и международную безопасность.

Ядерное соглашение с Ираном

После того, как в 2000-х стало известно, и МАГАТЭ убедилось, что Иран втайне под видом энергетической продвигает ядерную программу, позволяющую создать ядерное оружие, начались поиски международного решения проблемы. Администрация Барака Обамы решила, что международное соглашение — решение лучше санкций. В 2015 году, вопреки настойчивым требованиям Израиля этого не делать, США подписали с Ираном соглашение, со спонсорами и участниками которого выступили официальные ядерные страны — Великобритания, Китай, Россия, Франция и неядерная Германия. Позиция европейских стран по этому соглашению часто представлена дипломатией ЕС.

Смысл соглашения заключался в том, что Иран ограничит проверочным образом свою ядерную программу так, чтобы она не позволяла создать ядерное оружие. В обмен на это с Ирана будет снята большая часть международных санкций, что позволит ему, в частности, зарабатывать торговлей нефтью и газом.

В феврале 2021 года Иран ограничил доступ инспекторам МАГАТЭ к ядерным объектам, которые они инспектировали в рамках заключенного в 2015 году ядерного соглашения. Затем, 21 февраля, стороны заключили соглашение на три месяца о продлении некоторых инспекций. В мае эти договоренности продлили еще месяц.

С 22 мая Иран лишил МАГАТЭ доступа к данным, собранным камерами внутри ядерных объектов, и угрожал удалить видеозаписи за последние три месяца.

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