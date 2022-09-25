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"Очень опасная война": Шольц объяснил, почему не хочет давать Украине боевые танки

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"Очень опасная война": Шольц объяснил, почему не хочет давать Украине боевые танки

Фото: Associated Press

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что его страна не будет отправлять боевые танки в Украину, сказав, что это "очень опасная война".

Недавно Украина добилась успехов в войне с Россией и просила Запад о помощи. Но Германия отказалась лидировать в предоставлении этой помощи.

Об этом пишет The New York Times.

"Мы поддерживаем Украину. Мы делаем это таким образом, чтобы не довести до того, что это станет войной между Россией и НАТО, потому что это было бы катастрофой", – сказал канцлер ФРГ в интервью изданию.

Напомним, накануне парламент Германии не смог проголосовать за решение о передаче Украине танков и бронетехники. Документ позволял немедленно отправить танки и панцирники из запасов промышленности, а также требовал доставить Украине дополнительное тяжелое вооружение.

Военный эксперт Александр Коваленко оценил, стоит ли ожидать от Германии скорых поставок танков Украине.

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