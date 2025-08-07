- Дата публикации
"Очень разочарован": Трамп ответил, действителен ли его дедлайн для Путина
Журналист спросил Трампа, до сих пор ли настоящий дедлайн для Путина о прекращении огня, который идет 8 августа.
Президент США Дональд Трамп заявил, что актуальность ультиматума по мирному соглашению зависит от главы Кремля Путина.
Об этом американский президент сказал в ответ на вопросы журналиста относительно дедлайна для кремлевского руководителя.
«Или ваш дедлайн для Путина до сих пор актуален», — спросил журналист.
«Это зависит от него (Путина — ред.). Увидим, что он произнесет. Очень разочарован», — ответил Трамп.
Он также отметил, что решение о прекращении огня в Украине должно быть принято лично Путином.
Отметим, что ранее американский президент Дональд Трамп угрожал ввести санкции против РФ уже 8 августа.
Также речь шла о том, что, несмотря на то, что встреча спецпредставителя Трампа Стива Виткоффа с российским диктатором Владимиром Путиным в Москве, по словам президента США, прошла хорошо, Вашингтон все еще планирует вторичные санкции против Кремля.