Дата публикации
Категория
Мир
Количество просмотров
473
Время на прочтение
1 мин

"Очень разочарован": Трамп ответил, действителен ли его дедлайн для Путина

Журналист спросил Трампа, до сих пор ли настоящий дедлайн для Путина о прекращении огня, который идет 8 августа.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
"Очень разочарован": Трамп ответил, действителен ли его дедлайн для Путина

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп заявил, что актуальность ультиматума по мирному соглашению зависит от главы Кремля Путина.

Об этом американский президент сказал в ответ на вопросы журналиста относительно дедлайна для кремлевского руководителя.

«Или ваш дедлайн для Путина до сих пор актуален», — спросил журналист.

«Это зависит от него (Путина — ред.). Увидим, что он произнесет. Очень разочарован», — ответил Трамп.

Он также отметил, что решение о прекращении огня в Украине должно быть принято лично Путином.

Отметим, что ранее американский президент Дональд Трамп угрожал ввести санкции против РФ уже 8 августа.

Также речь шла о том, что, несмотря на то, что встреча спецпредставителя Трампа Стива Виткоффа с российским диктатором Владимиром Путиным в Москве, по словам президента США, прошла хорошо, Вашингтон все еще планирует вторичные санкции против Кремля.

