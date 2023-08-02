"Очень серьезно относимся к безопасности": США — о пересечении белорусскими вертолетами границы Польши

В США подчеркнули, что продолжают работать с союзниками по ситуации с безопасностью.

В Пентагоне прокомментировали инцидент, когда два военных вертолета Беларуси нарушили воздушное пространство Польши. В Минобороны США подчеркнули, что они "очень серьезно относятся к безопасности стран НАТО".

Об этом на брифинге заявил официальный представитель Пентагона Патрик Райдер.

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"В очередной раз повторяю, что мы очень серьезно относимся к безопасности НАТО. И мы будем продолжать работать с нашими союзниками НАТО, чтобы гарантировать, чтобы каждый квадратный сантиметр территории НАТО оставался в безопасности", — сказал он.

Напомним, 1 августа белорусские вертолеты пересекли границу с Польшей в районе города Беловежа. Известно, что их было две единицы. В Варшаве сначала опровергли этот факт, но позже это подтвердили. В Минобороны Польши утверждает, что их воздушное пространство нарушили вертолеты, обучавшиеся вблизи границы. НАТО сообщается об инциденте.

В ISW заявили, что на сегодняшний день не видят угроз со стороны "вагнеровцев" ни для Польши, ни для Украины. Там подчеркнули, что российские наемники не представляют угрозы, пока они не будут переоснащены механизированной техникой.

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