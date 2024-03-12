"Очень серьезное оскорбление": Венгрия вызвала посла США после заявления Байдена

Президент Соединенных Штатов заявил, что, что Орбан "стремится к диктатуре".
Венгрия во вторник вызвала посла США после заявления американского лидера Джо Байдена о том, что венгерский премьер-министр Виктор Орбан "стремится к диктатуре".
Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на слова главы МИД Венгрии Петера Сийярто.
Сийярто назвал ложью и "очень серьезным оскорблением" заявление главы США о том, что Орбан не считает, что "демократия работает", а также о том, что венгерский премьер "стремится к диктатуре".
"Такой образ мышления президента и администрации Демократической партии (США – ред.) является тяжелым бременем для наших двусторонних отношений", – сказал Сийярто.
После выступления Сийярто во время брифинга спикер посольства США сказал, что посол Дэвид Прессман всегда рад возможности "обсудить состояние демократии в Венгрии с нашим союзником".
Накануне в США Виктор Орбан встретился с кандидатом в президенты США Дональдом Трампом. Для премьера Венгрии встреча с Трампом – это шанс избавиться от имиджа "черной овцы" и позиционировать себя как потенциальный мост между Европой и США, если Трамп победит на выборах в ноябре, писали западные СМИ.
Напомним, глава Украины Владимир Зеленский заявил, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан иногда играет в "очень опасную игру". В частности, это касается подыгрыша 45-му президенту США Дональду Трампу, который является кандидатом в президенты.
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