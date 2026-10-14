Голубцы из лука / © Фото: Ольга Павловская

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В Германии местные жители готовят чрезвычайно интересное и оригинальное блюдо — фаршированный лук, который уже почти двести лет служит традиционной заменой классических капустных голубцов в местной гастрономической культуре.

Украинская беженка Людмила Русина, которая из-за войны уехала в Германию, поделилась впечатлениями о кулинарных традициях этой страны и рассказала о местном блюде, ставшем для неё настоящим открытием. Она описала рецепт немецкой интерпретации знакомых всем голубцов, где вместо капустных листьев используют лук.

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Людмила отметила, что немцы готовят фаршированный лук уже почти два века, а сами рецепты за это время неоднократно менялись. По её словам, для этого блюда в Германии существует даже отдельный сорт лука под названием «Gemüsezwiebel», который имеет сладковатый привкус, хотя для приготовления можно использовать и обычный лук.

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«Немцы готовят голубцы из лука. У них для этого даже есть специальный сорт лука — „Gemüsezwiebel“. Он немного слаще, но подойдет и обычный. Лук нужно надрезать и отварить в подсоленной воде с лавровым листом 15 минут. Для начинки: смешать фарш, рис, одно яйцо, измельченную луковицу, ложку томатного соуса. Обязательно нужно добавить горчицу с майораном и соль с перцем», — рассказала украинка.

Она пояснила, что отварной лук разделяют на отдельные слои, каждый из которых начиняют приготовленным фаршем. Для соуса используют томатный сок или разбавленную водой томатную пасту с добавлением соли, перца, сахара и паприки.

«Полить рулетики соусом, добавить сливочного масла, накрыть смоченным пергаментом и на 40 минут поставить в духовку при температуре 180 градусов, а затем еще запекать 20 минут без пергамента. Это очень вкусно — нежный лук, сочная начинка и сладковатый соус», — поделилась Людмила Русина.

Украинцы за рубежом — последние новости

Украинская беженка Людмила Русина рассказала, что в Германии местные жители часто сушат вещи прямо на улице, поскольку во многих домах это запрещено делать в квартирах и даже на балконах из-за риска появления плесени, а электрические сушилки требуют дополнительных затрат на электроэнергию. По её словам, немцы ценят такой способ за естественное проветривание и особый аромат белья, но сама украинка не планирует пользоваться им постоянно, поскольку её договор аренды не запрещает сушку в помещении и проблем с влажностью нет.

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Украинка Анна, которая вместе с тремя детьми проживает в лагере для беженцев в Лейпциге, показала в TikTok видеоэкскурсию по временному жилью с столовой, санузлами, душевыми, защищенными розетками и контролируемым доступом к детским комнатам, назвав лагерь уютным и гостеприимным. Несмотря на её положительные впечатления, условия проживания в лагере вызвали в Сети неоднозначную реакцию.

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