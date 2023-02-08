"Очень волновался за жизнь президента и Украину": король Чарльз III рассказал о личных переживаниях

Во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским король Великобритании и Северной Ирландии Чарльз III заявил, что очень волновался при жизни президента и Украины.

Об этом пишет BBC News.

"Мы все так долго волновались за вас и думали о вашей стране, что я не могу передать словами", – сказал Чарльз III.

Глава Украины рассказал, что обе палаты парламента Королевства оказали Украине "большую поддержку".

"Я очень рад", – ответил Чарльз III.

Королевский корреспондент Шон Кофлан выразил мнение, что для короля Чарльза встреча с Зеленским – это не только хорошая фотосессия.

"Это было глубоко личное дело. Король был чрезвычайно откровенным по отношению к Украине, поэтому визит президента будет означать гораздо больше, чем рукопожатие и фотосессия", – отметил он.

Напомним, что украинский президент Владимир Зеленский накануне прибыл в Букингемский дворец, где встретился с королем Чарльзом III.

Добавим, что 8 февраля британское правительство ввело новые санкции против России.

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