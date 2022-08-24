Очень заразен: в Индии стремительно распространяется новый вирус – томатный грипп

Отмечается, что новый вирус появился в Индии в штате Керала у детей до 5 лет. Редкая вирусная инфекция находится в эндемическом состоянии.

Об этом сообщает Lancet Respiratory Medicine.

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Вирус очень заразен и легко передается при тесном контакте. Заболеть можно даже через прикосновение к грязным поверхностям или попаданию вещей в рот. Его симптомы похожи на коронавирус, чикунгунью и лихорадку денге. Основные симптомы, которые наблюдаются у детей с томатным гриппом, похожи на симптомы чикунгунья, включающие высокую температуру, сыпь и сильную боль в суставах. Также при томатном гриппе на коже появляются высыпания, вызывающие раздражение кожи. Как и при других вирусных инфекциях, дополнительными симптомами являются усталость, тошнота, рвота, диарея, лихорадка, обезвоживание, отеки суставов, боли в теле и общие гриппоподобные симптомы, подобные тем, что проявляются при денге.

Томатный грипп впервые обнаружили в районе Коллам штата Керала 6 мая 2022 года, а по состоянию на 26 июля 2022 года местные государственные больницы сообщили о более 82 детях младше 5 лет. На сегодняшний день кроме Кералы, Тамилнада и Одиши ни один другой регион Индии не пострадал от вируса. Однако Департамент здравоохранения штата Керала принимает меры предосторожности для мониторинга распространения вирусной инфекции и предотвращения ее распространения в других частях Индии.

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