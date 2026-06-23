Очереди, космические цены и дефицит бензина даже в Москве: россияне жалуются на топливный кризис (видео)

Отсутствует бензин на АЗС

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В Сети появляются сообщения из разных регионов РФ о проблемах с поставкой бензина и дизельного топлива. На отдельных автозаправках образуются длинные очереди, также вводят ограничения на отпуск горючего в одни руки. О затруднениях с заправкой сообщают, в частности, жители Московской области и ряда других регионов страны.

Об этом сообщают РосСМИ.

Дата публикации 16:55, 23.06.26 Количество просмотров 3 Россияне жалуются на очереди на заправках и ограничение продаж

Что говорят россияне

«В Нижнем Тагиле уже третья заправка есть только дизель. Что делать? Посдакаите, где вы заправляетесь?

«Добрались в Ленинградскую область. Написано только 30 литров на бак. Думаю, скоро и до Питера долетит. Хорошо, что у нас пол бака есть. Залейте, поедем дальше в Псков. Пиздец»

Россияне жалуются, что на АЗС — безумные очереди. Так, чтобы заполнить бак надо стоять 2 часа, а в канистры горючее не отпускают. На большинство сетевых заправок Иваново записывают только спецтранспорт.

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Топливный кризис постиг даже жителей Москвы и Подмосковья. По данным журналистов, в Раменском, Жуковском, Дементьеве и Донино фиксируются перебои с бензином на АЗС. На работающих зааправках очереди от 40 минут. Речь идет и о завышенных ценах на некоторых точках — по 99,99 рублей за литр.

«Основной спрос идет на канитры. Кто перепродает, кто берет для себя. Их запретили заправлять», — рассказал сотрудник АЗС.

АЗС на Рязанском проспекте Москве также предлагала только дизтопливо. Большая заправочная станция в Сормовском проезде вообще не работала. Очевидно, бензин для жителей столицы уже стал роскошью.

«Все, нет, ничего нет», — выкрикнул сотрудник другой АЗС.

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Как сообщает Reuters со ссылкой на источники, Россия рассматривает импорт горючего и государственные субсидии для сдерживания цен на бензин и дизель. В таком посеве власти стремятся смягчить дефицит, вызванный ударами по нефтеперерабатывающим заводам в результате украинских атак.

По данным «Ведомостей», вопрос импорта горючего обсуждался на совещании под председательством вице-премьера Александра Новака.

«Субсидии на импортное топливо также рассматривались с целью ограничения цен на топливо, что является деликатным вопросом для общественности и нежелательным фактором для более широкой инфляции», — говорится в сообщении.

Между тем, во временно оккупированном Севастополе вводятся дополнительные ограничения: сокращена работа общественного транспорта, магазинов и заведений питания, а также ограничено уличное освещение и массовые мероприятия на открытом воздухе.

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В ряде регионов РФ уже фиксируют дефицит горючего, рост цен и очереди на АЗС. Из-за атак на НПЗ Россия была вынуждена ограничить экспорт бензина и авиатоплива, а производство и морской экспорт нефтепродуктов снизились.

Как стало известно, Россия может быть вынуждена импортировать бензин и дизель из стран Азии, чтобы преодолеть топливный кризис. Причина проблем — повреждение нефтеперерабатывающих заводов из-за украинских атак дронами, что уменьшило производство горючего. Также обсуждается вариант, что РФ может использовать «теневой флот» для логистики горючего. В стране уже фиксируют дефицит, рост цен и перебои со снабжением в регионах, несмотря на попытки властей стабилизировать рынок.

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