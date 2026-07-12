Очереди на АЗС и новый удар: топливный кризис в РФ обостряется после атаки на нефтебазу в Твери (фото)

После атаки Украины нефтебаза в Твери потеряла три резервуара с горючим Фото иллюстративное / © ТСН

Реклама

Украинский удар по нефтебазе «Тверьнефтепродукт» в российской Твери в ночь на 9 июля уничтожил по меньшей мере три резервуара с топливом.

Об этом свидетельствуют спутниковые снимки от 11 июля, проанализированные Радио Свобода.

Ранее исполняющий обязанности губернатора Тверской области Виталий Королев официально заявлял лишь о возгорании одного резервуара после атаки, отмечает издание.

Реклама

Удар по нефтебазе Тверьнефтепродукт спутниковые снимки показали большие разрушения / © Радіо Свобода

Спутниковые снимки показали большие разрушения

Согласно анализу спутниковых снимков, масштабы повреждений оказались больше, чем признавали российские власти.

По данным «Радио Свобода», в результате атаки были уничтожены три резервуара с топливом, тогда как официальные сообщения ограничивались информацией о возгорании только одного.

Нефтебаза обеспечивает топливом десятки АЗС

Нефтебаза «Тверьнефтепродукт» принадлежит дочернему предприятию российской компании «Сургутнефтегаз». Объект поставляет горючее для сети более 50 автозаправочных станций в Тверской области.

При этом еще до украинского удара по АЗС сети уже действовали ограничения на продажу горючего.

Реклама

По сообщениям местных источников, водителям отпускали не более 20-30 литров горючего на одного человека, а на заправках фиксировались длинные очереди.

На фоне регулярных атак на российские нефтеперерабатывающие заводы и нефтебазы в отдельных регионах РФ все еще действуют ограничения на продажу бензина и дизельного горючего.

Напомним, ранее в Самарской области России дронами был атакован Сызранский нефтеперерабатывающий завод. Расстояние от украинской границы до цели составляет более 800 км.

Новости партнеров