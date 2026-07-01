Очереди на километры и лимиты на заправках: как Россию накрыл бензиновый кризис – BBC

Очередь на АЗС в России / © Associated Press

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В России усугубляется бензиновый кризис. На фоне украинских атак по нефтяной инфраструктуре перебои с горючим за последний месяц затронули почти все регионы страны – проблемы.

По данным BBC, фиксируют почти в 80 регионах РФ, а также в оккупированных Крыму и Севастополе.

Одними из последних ограничения на продажу бензина были введены Башкирия, Якутия и Республика Алтай. В Забайкальском крае и Иркутской области был введен режим "повышенной готовности".

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В Забайкальском крае на АЗС образовались километровые очереди. Житель Читы рассказал BBC, что 29 июня стал в очередь около семи вечера, но ближе к полуночи на заправке сообщили, что обслужат только еще около 20 автомобилей и закроются.

"Люди будто сошли с ума. Мы сейчас стоим, и перед нами машин сто", - рассказал он.

Другой житель Читы заявил, что люди стоят в очередях на заправках круглосуточно, а затем получают ограниченный объем горючего.

"Люди стоят в очередях на заправках круглосуточно, а затем получают по 30 литров бензина, которых, мягко говоря, не хватает тем, чья работа связана с перевозками", - сказал он.

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По данным BBC, 28 июня одна из самых длинных очередей образовалась в Уфе — там заправку ждали 803 автомобиля. В Чите 26 июня зафиксировали очередь протяженностью около 4 километров.

На российском Дальнем Востоке перебои с горючим традиционно ощущаются особенно остро из-за сложной логистики. Регион обеспечивают всего несколько нефтеперерабатывающих заводов.

В Чите почти на 340 тысяч жителей приходится лишь четыре заправки "Роснефти". По словам местных, в самом городе бензин наливают по 15 литров – это одно из самых жестких ограничений в России. На двух заправках на федеральных трассах Амур и Байкал можно получить до 50 литров на авто.

Местные жители говорят, что у заправок есть суточный лимит горючего. После его истощения АЗС закрываются, а водители оставляют машины у заправок и записываются в очередь.

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Российские власти объясняют ограничение необходимостью сдержать "ажиотажный спрос". Исполняющий обязанности вице-премьера правительства Забайкальского края Павел Волков среди причин называл летний рост спроса, потребности сельхозпроизводителей, добывающих отраслей, посевную кампанию и транзитный транспорт.

Украинские атаки по российским НПЗ чиновник не упомянул.

В то же время, местные жители отмечают, что полного коллапса в Чите пока нет: общественный транспорт, полиция и медики работают. Проблемы возникают в частности в такси, которым также не хватает бензина.

Похожая ситуация наблюдается и в Иркутской области. Власти региона запретили наливать горючее в канистры и ограничили заправку одним автомобилем и 50 литрами на бак. Губернатор области Игорь Кобзев заявил, что власти рассчитывают "снизить ажиотаж" за 10-14 дней.

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Проблемы с горючим фиксируют и в Москве и в Подмосковье. BBC Verify подтвердил видео больших очередей как минимум в шести регионах России, а также в оккупированном Крыму.

На фоне дефицита в разных регионах начали появляться перекупщики, которые скупают горючее и продают его по завышенным ценам, в частности, через Telegram. Водители, в свою очередь, создают онлайн-карты и боты, где сообщают друг другу, на которых АЗС еще есть бензин, какие там очереди и действующие ограничения.

Российское правительство рассматривает экстренные меры по борьбе с дефицитом. По данным "Ъ", власти могут на год разрешить выпуск бензина и дизеля по пониженным экологическим стандартам - вплоть до "Евро-2", а также открыть возможность импорта такого топлива.

Аналитики предполагают, что это может увеличить предложение бензина на внутреннем рынке, но в то же время нанести ущерб автомобилям.

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Президент РФ Владимир Путин 28 июня признал проблему дефицита, заявив, что мощности крупнейших нефтеперерабатывающих заводов используются на максимум.

Аналитическая компания Kpler ранее предполагала, что Россия может впервые за десятилетие начать импортировать горючее морем из Турции или Индии. В то же время такое горючее будет значительно дороже внутрироссийского.

По оценке Kpler локальные дефициты горючего в России могут распространяться и усиливаться, если Украина продолжит удары по российской нефтеперерабатывающей и логистической инфраструктуре.

Топливный кризис в России: последние новости

Ранее сообщалось, что российские власти решили убрать из открытого доступа статистические данные о ценах на бензин и дизельное топливо. Теперь Росстат не будет публиковать отдельный бюллетень с информацией о потребительских ценах на нефтепродукты.

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Ранее Росстат каждую среду обнародовал информацию об изменениях цен на топливо. Последнее ведомство сообщало, что в период с 16 по 22 июня бензин в России подорожал на 3%, а дизельное топливо — на 2,7%.

По данным западных СМИ, это стало самым недельным ростом стоимости бензина по меньшей мере за последние 20 лет. Наибольшее топливо удорожало в регионах Северного Кавказа, в частности в Дагестане и Чечне.

Решение о прекращении публикации статистики было принято на фоне дефицита горючего и резкого роста цен на внутреннем рынке РФ.

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