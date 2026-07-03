Очереди за бензином в России видны из космоса: спутниковое фото

АЗС. Иллюстративное фото / © Associated Press

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Многокилометровая очередь к автозаправочной станции в Забайкальском крае РФ попала на спутниковый снимок компании Airbus, сделанный утром 3 июля.

На это обратил внимание эксперт BBC Verify, анализирующий спутниковые данные, Пол Браун.

Согласно его анализу, на снимке отчетливо видна длинная колонна автомобилей возле АЗС «Роснефти» в поселке Атамановка недалеко от Читы, что подтверждает масштаб топливного кризиса в регионе.

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Автозаправочная станция «Роснефти», у которой выстроилась очередь «космических» масштабов, получает топливо с Хабаровского нефтеперерабатывающего завода компании ННК. Как отмечают российские СМИ, этот НПЗ не подвергался атакам со стороны Сил обороны Украины.

Накануне, 2 июля, в сети появилось видео этой очереди. По оценкам, её длина достигала около 4,5 километра, а количество автомобилей, ожидающих заправки, могло составить до 800.

Власти Забайкальского края еще 25 июня ввели режим повышенной готовности из-за дефицита бензина. При этом проблема нехватки топлива уже вышла далеко за пределы региона.

По данным BBC Verify, журналисты проверили видеозаписи очередей на автозаправочных станциях как минимум в 13 регионах России, включая Москву и Московскую область.

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В ряде российских регионов для поддержания порядка возле АЗС власти уже привлекают не только полицию, но и казачьи отряды, а также представителей националистической организации «Русская Община».

Эксперты отмечают, что топливный кризис всё заметнее сказывается на повседневной жизни россиян, а спутниковые снимки служат дополнительным подтверждением масштабов проблемы.

Напомним, что в России усугубляется бензиновый кризис. На фоне украинских атак на нефтяную инфраструктуру перебои с топливом за последний месяц затронули почти все регионы страны-агрессора.

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