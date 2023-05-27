Очередная "бавовна" в России: беспилотник атаковал здание МВД в Белгородской области РФ — соцсети

В Интернете утверждают об очередной атаке дрона.

Беспилотник якобы напал на здание МВД в поселке Майский Белгородской области.

Об этом сообщают в сообщении в российских соцсетях.

Также в Сети распространяется соответствующее видео последствий атаки БПЛА.

На фото видно, как к месту инцидента двигают машины экстренных служб / Фото: Фото из социальных сетей

По предварительным данным, неизвестный беспилотник якобы сбросил взрывное устройство на здание миграционного отдела.

В поселке Майский Белгородского района РФ после громких звуков оцепили территорию одной из улиц.

Подробности уточняются.

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На месте работают экстренные службы.

Напомним, в РФ утверждают, что беспилотник атаковал здание "Газпрома" в Белгородской области.

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