Очередная эскалация конфликта в Эфиопии: антиправительственные войска готовят государственный переворот

Дипломаты и региональные лидеры сейчас пытаются привлечь враждующие стороны к переговорам.

Во вторник правительство Эфиопии провозгласило чрезвычайное положение сроком на шесть месяцев. Это произошло спустя несколько дней после того, как премьер-министр страны Абий Ахмед и власти столицы призвали эфиопов взять в руки оружие, чтобы защитить свои районы от оппозиционных "Сил обороны Тыграя" (TDF — Tigray Defense Forces).

Об этом пишет CNBC.

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Через год после начала военного противостояния между властями Эфиопии и антиправительственными силами повстанцы планируют очередное наступление на столицу страны "в целях свергнуть правительство". В результате власти Эфиопии во главе с премьер-министром страны Абием Ахмедом Али в пятницу призвали граждан мобилизоваться и взять в руки оружие.

После этого во вторник, 9 ноября, власти объявили чрезвычайное положение сроком на полгода, в результате создания пятью антиправительственными группами альянса под названием "Объединенный фронт эфиопских федералистов и конфедералов с целью свержения правительства".

Кроме того, появились сообщения о том, что правительственные силы захватили в столице жителей Тыграя, что вызвало беспокойство по поводу этнически мотивированного насилия.

Дипломаты и региональные лидеры сейчас пытаются привлечь враждующие стороны к переговорам. Они опасаются масштабного военного коллапса второй по численности населения страны Африки.

Associated Press

Предыдущие конфликты

Год назад, 4 ноября 2020 года, между федеральным правительством Эфиопии и местными властями в регионе Тыграй начался вооруженный конфликт, вызванный давними разногласиями между Абием Ахмедом Али и правящей партией "Народный фронт освобождения Тыграя". Премьер-министр пытался снизить влияние НФВТ еще с начала своего срока. Партия проигнорировала некоторые федеральные акты и инструкции в регионе.

В результате проведенной военной операции эфиопская правительственная армия смогла вытеснить оппозицию из главных городов и восстановить контроль над большей частью Тыграя. Несмотря на это "Народный фронт освобождения Тыграя" продолжал сопротивляться.

Тогда в июне 2021 года антиправительственные силы снова начали наступление. К концу месяца эфиопские войска и их союзники во второй раз вытеснили врага из частей центрального и восточного Тыграя. На этот раз правительственные войска продвинулись вплоть до столицы Мекеле.

С тех пор в регионе фактически шла партизанская война: повстанцы сбивали правительственные самолеты и совершали нападения на военные колонны.

Associated Press

Реакция мира

В среду Офис Уполномоченного ООН по правам человека и Эфиопская комиссия по правам человека опубликовали общий доклад, в котором задокументировано нарушение прав человека всеми сторонами конфликта против гражданского населения Тыграя .

Совместное расследование показало, что "есть разумные основания полагать, что все стороны конфликта в Тыграе в разной степени нарушили международные права человека, гуманитарное право и права беженцев, а некоторые из совершенных действий могут быть рассмотрены как военные преступления и преступления против человечества".

"Заинтересованные в ситуации государства должны срочно создать и поддержать независимый международный механизм расследования, который может обеспечить надежный контроль, сохранить доказательства для будущих судебных разбирательств и способствовать привлечению к ответственности", — отметила представитель Human Rights Watch Летиция Бадер.

Посольство США в Аддис-Абебе, в свою очередь, позволило сотрудникам посольства и членам их семей покинуть страну после того, как Вашингтон заявил, что "серьезно озабочен" расширением и эскалацией боевых действий в стране. Штаты также призвали граждан США, проживающих в Эфиопии по возможности бежать из страны.

Напомним, 7 ноября Министерство иностранных дел обнародовало заявление, в котором рекомендует гражданам Украины временно воздержаться от поездок в Эфиопию на фоне обострения ситуации безопасности и введения чрезвычайного положения в этой стране.

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