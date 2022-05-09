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Очередная манипуляция: в СНБО сообщили, почему в российских городах отменили авиапарад

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Очередная манипуляция: в СНБО сообщили, почему в российских городах отменили авиапарад

Associated Press

9 Мая воздушная часть парада была отменена в Москве, Екатеринбурге, Новосибирске, Самаре, Ростове-на-Дону и других крупных городах России.

Центр противодействия дезинформации при СНБО назвал манипуляцией отмену воздушной части парада в крупных городах России якобы из-за плохой погоды.

Об этом ЦПИ сообщил в Telegram.

По версии российских оппозиционеров, полеты не состоялись из-за опасений, что самолет могут сбить.

В 2020 году пропагандистские СМИ РФ писали, что страна потратила более 540 млн рублей на "разгон облаков" для безопасности полетов военной авиации. В прошлом году эта сумма составила 417 млн рублей.

"Поэтому история о "плохой погоде" — лишь манипуляция, поскольку для России потратить 500 млн рублей на сакральную дату Путина — не проблема. Особенно, ввиду того, что, по разным оценкам, ежедневно РФ на "спецоперацию" с Украиной тратит от $500 млн до $20 млрд", — говорится в сообщении.

Напомним, в Москве отменили пролет авиации на параде из-за солнечной погоды.

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