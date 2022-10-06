Очередная психологическая травма от унижения: психолог объяснил странное поведение Путина

В последнее время Путин ведет себя довольно странно. Психолог Валентин Ким предположил, что это может быть связано с саммитом ШОС, где международные лидеры откровенно унизили главу Кремля.

Российский диктатор Путин стал заметно неуверен в себе. Он пытается найти хоть какую-то поддержку у общества после саммита ШОС, на котором глава Кремля откровенно унизили. Теперь Путин ведет себя очень странно и импровизирует.

Об этом рассказал психолог Валентин Ким, сообщает 24 канал.

Психолог считает, что Путин – очень плохой актер, который к тому же не умеет управлять толпой из-за своей неуверенности.

"Если в 2012 году он искренне радовался своей победе на выборах, даже пустил слезу, то во время выступления на Красной площади в октябре 2022 года, когда он кричал "Ура, ура, ура", было заметно, что он не уверен в себе и нет умеет управлять толпой", – объяснил он.

Сегодня ситуация среди россиян изменилась, и Путин пытается ее хоть как-то исправить. Поэтому русский диктатор делает вещи, которые никогда не делал и при этом выглядит бессмысленно.

"Путин пытается сейчас делать вещи, которые никогда до этого не делал. И такое изменение невербального поведения свидетельствует о том, что стандартные инструменты управления не работают. Ситуация изменилась, поэтому сейчас он пытается хоть что-нибудь исправить", – объяснил психолог.

По его мнению, тело и психика Путина реагируют на происходящее, и это попытки главы Кремля хоть что-то исправить – завести толпу, подписать какие-то бумажки, но у него это не получается.

"Путин периодически хочет импровизировать. Здесь есть странное сочетание – когда ты боишься что-то сделать, а с другой – ты очень хочешь этого", – объяснил психолог.

По словам Кима, так на Путина, вероятно, повлиял его визит на ШОС, ведь происходящее там было для него очень травматичным. Те, кто раньше поддерживал российского диктатора, теперь вели себя так, словно он – человек второго порядка.

"К Путину опаздывали, его не там посадили, его поучали. Для Путина, как для человека, вышедшего из этого унижения, возвращение в такое состояние – сверхтравматическое. На этом ШОС произошла так называемая "ретравматизация" Путина", – объяснил психолог.

По его словам, возможно, это и привело к попыткам Путина доказать, что он якобы может переломить ход событий или "продавить" свои собственные условия на переговорах, или провести мобилизацию и подписать какие-то бумажки с попыткой аннексии оккупированных территорий.

Отметим, в Кремле уже назревает раскол, некоторые военные понимают неизбежность провала и даже открыто говорят о том, что война проиграна.

Читайте также: