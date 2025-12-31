Очередная трагедия в династии Кеннеди: внучка экс-президента США умерла в 35 лет (фото)

Внучка Джона Кеннеди Татьяна Шлоссберг скончалась от рака / © Associated Press

Внучка бывшего президента США Джона Ф. Кеннеди Татьяна Шлоссберг умерла от острого лейкоза в возрасте 35 лет. Шесть недель назад она объявила о своем диагнозе.

Об этом сообщает dailymail со ссылкой на сообщения в социальных сетях Фонда библиотеки Джона Кеннеди от имени ее семьи.

«Наша прекрасная Татьяна ушла из жизни сегодня утром. Она будет всегда оставаться в наших сердцах», — говорится в сообщении.

Татьяна Шлоссберг с братом и матерью / © Getty Images

Что известно о внучке Джона Ф. Кеннеди и его семье

Татьяна родилась в Нью-Йорке и работала журналисткой, в частности, в теме защиты окружающей среды. В ноябре 2025 она рассказала, что врачи диагностировали у нее острый миелоидный лейкоз в мае 2024 года. Заболевание было обнаружено во время плановых анализов крови после рождения второго ребенка.

Она была дочерью Каролайн Кеннеди и дизайнера Эдвина Шлоссберга. Татьяна осталась в памяти как любящая жена врача Джорджа Морана и мать двоих детей — Эдвина, 3 года, и Джозефины, 1 год.

В своем эссе для The New Yorker Татьяна рассказала, что во время диагноза не испытывала никаких симптомов и считала себя одним из самых здоровых людей, которых знала. Она также поблагодарила семью за поддержку в течение сложного лечения, отметив их любовь и заботу.

Семья Кеннеди испытала многие трагедии. Прежде всего, это убийство Джона Кеннеди в 1963 году, затем гибель Джона Кеннеди-младшего в авиакатастрофе 1999 года, а также смерть матери Джеки Кеннеди и других родственников.

Татьяна и ее сестра Роуз / © Associated Press

Татьяна отмечала, что стремилась беречь покой своей матери Каролайн и не добавлять новых трагедий в ее жизнь.

Смерть Татьяны Шлоссберг стала очередным унылым моментом в жизни известной династии Кеннеди, подчеркнув историю семьи, связанную с болезнями, несчастными случаями и трагическими событиями.

Напомним, ранее речь шла о гибели Джона Ф. Кеннеди-младшего и Кэролин Бессетт, признаваемых после принцессы Дианы, одними из самых преследуемых папарацци звезд, о которых постоянно писали в прессе и окрестили их «золотой парой Америки».