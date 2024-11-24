Очередная "угроза традиционным ценностям": Путин подписал законы о запрете "пропаганды" чайлдфри

Вместе с криминализацией отказа от деторождения в России теперь запретили усыновлять детей гражданам стран, где разрешено менять пол.

Президент РФ Владимир Путин подписал три закона, которые якобы направлены на защиту детей и "традиционные ценности". В частности, речь идет о запрете "пропаганды" отказа от деторождения и о запрете усыновления российских детей иностранцами, живущими в странах, где можно изменять пол.

Об этом сообщает "Медуза" со ссылкой на официальный портал правовой информации.

"Первый закон добавляет понятие "отказ от деторождение" к статье 6.21 Кодекса об административных правонарушениях под названием "Пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений и (или) предпочтений, изменения пола". Эта статья предусматривает штрафы от 50 до 400 тысяч рублей для граждан, от 400 до 800 тысяч рублей для должностных лиц и от двух до пяти миллионов для юридических лиц лиц", – пишет издание.

При этом в законе сделали исключение для тех, кто отказывается от рождения детей из-за религиозных убеждений, а именно для монахов и черники, которые дают обет безбрачия. На таких лиц, а также на распространение информации о монашеском образе жизни действие закона не будет распространяться.

Второй закон добавляет изменения сразу в шесть федеральных нормативных документов. Он предусматривает запрет на использование информации, которая "пропагандирует" чайлдфри, в фильмах, рекламе, СМИ и интернете.

Третий закон, подписанный Путином, должен исключить любые возможности усыновления российских детей представителями ЛГБТ-сообщества. Этим законом вносятся изменения одной из статей Семейного кодекса, которые запрещают быть усыновителями лиц, живущих в странах, где разрешено изменение пола.

Фактически это означает запрет на усыновление детей гражданами стран-членов НАТО, ведь в подавляющем большинстве их смена разрешена на законодательном уровне.

Напомним, Россия запретила ЛГБТ-движение, объявив его "экстремистским". Теперь российские суды смогут лишить человека свободы просто за участие в деятельности ЛГБТ-организаций, сообщения в их поддержку и публикацию символики.

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