Очередное чудо для младенца: у 5-месячной девочки, которую спасли из-под завалов в Турции, нашлась родная мама

Счастливая история "чудо-ребенка" — турецкий младенец, выживший после 5 дней под завалами во время землетрясения, смогли воссоединить с мамой, говорится в ТСН.

Маленькая Ветин жила с семьей в провинции Хатай, где произошло одно из самых разрушительных в землетрясений в истории Турции, что унесшего более 50 тысяч жизней. Когда малышку спасли, ее забрали в медицинский центр, но все время искали родителей. Проверяли заявления о пропавших детях, а затем сверяли образцы ДНК.

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Девочки дали прозвище "Гизем", что переводится как "чудо". Впоследствии выяснилось, что мама младенца, Ясемин, выжила, до сих пор находится на лечении. Отец и два брата малыша погибли. Турецкие чиновники доставили ребенка в госпиталь и впервые за два месяца мама смогла обнять дочь.

“15 марта, пока мама младенца все еще лечилась здесь, в городском госпитале, мы поняли, что может быть совпадение образцов ДНК. Мы определили, что ее мамой была Ясмин, и начали необходимые процедуры, чтобы их воссоединить», — говорит министер по делам семьи и соцуслуг Турции Дерья Яник.

Напомним, что на черкасских спасателях есть единственная на всю страну собака-водолаз Найда. Она не только будет помогать спасать людей из воды, но и помогать своим тренерам обнаруживать взрывоопасные предметы.

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