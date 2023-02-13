Очередное доказательство российской сущности: Подоляк – о планах России по перевороту в Молдове

Советник главы ОП говорит, что в ситуации с РФ работать с симптомами не получится – только избавиться от возбудителя.

Попытки России дестабилизировать Молдову и совершить государственный переворот – еще одно доказательство подлинной сущности российского экспансионистского государства и неограниченность его аппетитов. Это нужно помнить всем, кто хочет "урегулирования".

Об этом написал советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк в Twitter 13 февраля.

"Работать с симптомами не получится — только избавиться от возбудителя", — подытожил он.

Напомним, президент Молдовы Мая Санду заявила о планах России совершить государственный переворот в Кишиневе. По словам Санду, с помощью протестов оппозиции Россия хочет сменить власть в Молдове. Благодаря преступным действиям Москва стремится, в частности, использовать Молдову в войне против Украины.

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