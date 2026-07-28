Очередное нападение на украинца в Польше: неизвестный ударил юношу во время стрима

Нападение на украинца / © из соцсетей

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В Польше неизвестный мужчина напал на украинского юношу , когда тот проводил прямую трансляцию в социальной сети.

Фрагмент стрима распространяется в Сети. Судя по обнародованным сообщениям, незнакомец приблизился к парню и внезапно его ударил. В записи также якобы слышна ненормативная лексика.

Когда именно произошел инцидент и в каком населенном пункте Польши, пока неизвестно. Также нет подтвержденной информации о состоянии пострадавшего, мотивах нападающего и возможном обращении к правоохранителям.

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Официальные органы Польши пока не сообщали об этом случае. Обстоятельства приступа требуют дополнительной проверки.

Нападение на украинцев во Вроцлаве: последние новости

Нападение произошло 26 июля около 18:30 на улице Окулицкого во Вроцлаве. Пострадали 20-летняя Анастасия и 21-летний Максим.

По словам Анастасии, конфликт начался в магазине после того, как один из мужчин прошел без очереди. Когда девушка сделала ему замечание, другой мужчина начал обижать ее из-за украинского происхождения.

После того, как украинцы вышли из магазина, к ним подбежали трое мужчин. Видео нападения впоследствии распространили в сети .

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Нападающие стали бить Максима кулаками по голове и телу, повалили его на землю и продолжили наносить удары ногами. Когда Анастасия попыталась помочь мужчине, ее тоже избили. Она получила несколько ударов по лицу и голове.

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