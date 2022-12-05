Очередное напоминание миру о жестокости Путина: в Белом доме прокомментировали ракетную атаку России по Украине

В Белом доме заявили, что ракетные удары, нанесенные Россией 5 декабря, стали очередным напоминанием о жестокости главы Кремля Владимира Путина.

Об этом заявил представитель Белого дома по национальной безопасности Джон Кирби, сообщает The Gurdian.

"Последние ракетные удары со стороны России – это очередное напоминание миру о жестокости президента России Путина", – подчеркнул Кирби.

Напомним, Украина сбила большинство ракет, запущенных Россией, 5 декабря : более 60 из более 70-ти. Удары были нанесены по критически важной инфраструктуре Украины.

Украинская ПВО сбила вражеские ракеты в Полтавской, Харьковской, Черкасской, Винницкой, Днепропетровской, Киевской областях.

Военные воздушного командования "Восток" сбили 15 ракет.

Только по Киеву россияне запустили 10 ракет, из которых 9 удалось сбить.

Читайте также: