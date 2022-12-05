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Очередное напоминание миру о жестокости Путина: в Белом доме прокомментировали ракетную атаку России по Украине

Автор
Юлия АбрамоваЮлия Абрамова
Дата публикации
Просмотры
748
Время на прочтение
1 мин
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Очередное напоминание миру о жестокости Путина: в Белом доме прокомментировали ракетную атаку России по Украине

Фото: Associated Press

Джон Кирби отметил жестокость президента РФ.

В Белом доме заявили, что ракетные удары, нанесенные Россией 5 декабря, стали очередным напоминанием о жестокости главы Кремля Владимира Путина.

Об этом заявил представитель Белого дома по национальной безопасности Джон Кирби, сообщает The Gurdian.

"Последние ракетные удары со стороны России – это очередное напоминание миру о жестокости президента России Путина", – подчеркнул Кирби.

Напомним, Украина сбила большинство ракет, запущенных Россией, 5 декабря : более 60 из более 70-ти. Удары были нанесены по критически важной инфраструктуре Украины.

Украинская ПВО сбила вражеские ракеты в Полтавской, Харьковской, Черкасской, Винницкой, Днепропетровской, Киевской областях.

Военные воздушного командования "Восток" сбили 15 ракет.

Только по Киеву россияне запустили 10 ракет, из которых 9 удалось сбить.

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Дата публикации
Просмотры
748
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