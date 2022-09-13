Очередное обострение между Азербайджаном и Арменией: Баку обвиняет в эскалации Ереван

Между Азербайджаном и Арменией 13 сентября в очередной раз обострился конфликт на границе.

В Азербайджане сделали официальное заявление об обострении ситуации. Баку отмечает, что ответственность за эскалацию "лежит на военно-политическом руководстве Армении".

Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны Азербайджана.

"Единственным государством-агрессором и оккупантом в регионе является Республика Армения. Присутствие личного состава и техники вооруженных сил Армении в карабахской экономической зоне Азербайджана продолжается", — говорится в сообщении ведомства.

Кроме того, в заявлении отмечают, что в ответ на провокацию Армении азербайджанские войска применяют локальные контрмеры, огневые точки нейтрализованы.

"Продолжаемая Арменией политика военного авантюризма и реваншизма, интенсивный обстрел позиций азербайджанской армии на Кельбаджарском, Лачинском, Дашкасанском и Гедабейском направлениях в течение последнего месяца и масштабные провокации, которые она применила сегодня, являются основными причинами эскалации конфликта", — сказал он.

Напомним, конфликт между Азербайджаном и Арменией продолжается еще с 1990-х годов. Предыдущий серьезный эпизод удалось потушить осенью 2020 года, когда в Карабах ввели российских миротворцев. Впрочем, после полуночи во вторник, 13 сентября, государства обменялись обвинениями в провокациях и обстрелах. Что известно о новом обострении – в материале ТСН.ua.

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