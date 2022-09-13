Очередное обострение между Азербайджаном и Арменией: Баку обвиняет в эскалации Ереван

Между Азербайджаном и Арменией 13 сентября в очередной раз обострился конфликт на границе.
В Азербайджане сделали официальное заявление об обострении ситуации. Баку отмечает, что ответственность за эскалацию "лежит на военно-политическом руководстве Армении".
Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны Азербайджана.
"Единственным государством-агрессором и оккупантом в регионе является Республика Армения. Присутствие личного состава и техники вооруженных сил Армении в карабахской экономической зоне Азербайджана продолжается", — говорится в сообщении ведомства.
Кроме того, в заявлении отмечают, что в ответ на провокацию Армении азербайджанские войска применяют локальные контрмеры, огневые точки нейтрализованы.
"Продолжаемая Арменией политика военного авантюризма и реваншизма, интенсивный обстрел позиций азербайджанской армии на Кельбаджарском, Лачинском, Дашкасанском и Гедабейском направлениях в течение последнего месяца и масштабные провокации, которые она применила сегодня, являются основными причинами эскалации конфликта", — сказал он.
Напомним, конфликт между Азербайджаном и Арменией продолжается еще с 1990-х годов. Предыдущий серьезный эпизод удалось потушить осенью 2020 года, когда в Карабах ввели российских миротворцев. Впрочем, после полуночи во вторник, 13 сентября, государства обменялись обвинениями в провокациях и обстрелах. Что известно о новом обострении – в материале ТСН.ua.
Читайте также:
- "Мы — страна-победитель": президент Азербайджана обвинил Россию и Армению в нарушении соглашения по Нагорному Карабаху
- Новое обострение в Нагорном Карабахе: будет ли великая война и какие последствия для Украины
- Армения обратится в Россию для применения договора об ОДКБ из-за обстрелов из Азербайджана