Очередное землетрясение произошло в Афганистане: разрушены целые села (фото)

В афганистанском городе Герат рано утром 11 октября произошло землетрясение всего через несколько дней после серии смертоносных землетрясений, в результате которых погибли более 2400 человек.

Об этом пишет Аljazeera.

Информации о последствиях землетрясения немного. Офис губернатора Герата заявил, что вблизи районов, которые были уравнены с землей в результате предыдущих землетрясений, были "большие потери".

Землетрясение в Афганистане / Фото: Associated Press

По меньшей мере 80 человек получили ранения, а оползень заблокировал главную трассу Герат-Торгунди, сообщает спикер Министерства информации Абдулла Вахида Райана.

Землетрясение также разрушило все 700 домов в селе Чахак, которое на удивление не пострадало от предыдущих землетрясений.

Землетрясения в Афганистане

На западе Афганистана произошло сразу несколько землетрясений магнитудой 6,3 балла, в результате чего погибли более 2400 человек и разрушены около 600 домов.

По данным представителей Талибана, 2445 человек погибли и еще тысячи получили ранения в результате сильнейших землетрясений в стране за последние годы. В настоящее время спасатели и волонтеры работают круглосуточно, пытаясь выкопать уцелевшие тела из-под развалин разрушенных населенных пунктов, но им препятствует плохая инфраструктура в обедневшей стране после десятилетий войны.

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