Очередное землетрясение произошло в Афганистане: разрушены целые села (фото)

В Афганистане произошло очередное землетрясение, магнитудой 6,3 балла.
В афганистанском городе Герат рано утром 11 октября произошло землетрясение всего через несколько дней после серии смертоносных землетрясений, в результате которых погибли более 2400 человек.
Об этом пишет Аljazeera.
Информации о последствиях землетрясения немного. Офис губернатора Герата заявил, что вблизи районов, которые были уравнены с землей в результате предыдущих землетрясений, были "большие потери".
По меньшей мере 80 человек получили ранения, а оползень заблокировал главную трассу Герат-Торгунди, сообщает спикер Министерства информации Абдулла Вахида Райана.
Землетрясение также разрушило все 700 домов в селе Чахак, которое на удивление не пострадало от предыдущих землетрясений.
Землетрясения в Афганистане
На западе Афганистана произошло сразу несколько землетрясений магнитудой 6,3 балла, в результате чего погибли более 2400 человек и разрушены около 600 домов.
По данным представителей Талибана, 2445 человек погибли и еще тысячи получили ранения в результате сильнейших землетрясений в стране за последние годы. В настоящее время спасатели и волонтеры работают круглосуточно, пытаясь выкопать уцелевшие тела из-под развалин разрушенных населенных пунктов, но им препятствует плохая инфраструктура в обедневшей стране после десятилетий войны.
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