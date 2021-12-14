"Очередной акт агрессии": мигранты бросали камни в патрульное авто, а белорусские силовики слепили лазером

В то же время, в ЕС заявляют, что поток мигрантов из Беларуси удалось остановить.

На границе с Беларусью польские пограничники зафиксировали очередной акт агрессии мигрантов против них. Беженцы бросали камни в польский патрульный автомобиль, а белорусские пограничники слепили лазером.

Об этом сообщает Министерство обороны Польши.

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По данным Минобороны Польши, инцидент произошел 14 декабря вблизи поселка Мельники.

"Очередной акт агрессии со стороны мигрантов. На этот раз в окрестностях Мельника одну из военных машин, патрулировавших территорию вдоль временного ограждения на границе, забросали камнями. Лазеры также снова применили белорусские службы", — говорится в сообщении.

Kolejny akt agresji ze strony migrantów. Тем временем в окрестностях Мильника очертано камиениями один из wojskowych pojazdów patrolujących obszar wzdłuż tymczasowego ogrodzenia na #granica. Kolejny raz także użyte zostały lasery przez służby białoruskie. pic.twitter.com/gYL7ZbRkIO — Ministerstwo Obrony Narodowej (@MON_GOV_PL) December 14, 2021

В то же время, как сообщалось ранее, Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель во время пресс-конференции в Брюсселе заявил, что поток мигрантов к границам ЕС через Беларусь удалось остановить.

Напомним, Белоруссия спровоцировала миграционный кризис на своих границах с Литвой, Латвией и Польшей. Мигранты из Ирака, Сирии и стран Африки массово прибывают в Минск, а пограничная служба Беларуси помогает мигрантам попасть в ЕС. Разрешение на проход беженцев стало ответом режима Лукашенко на западные санкции. Некоторые эксперты и европейские и американские чиновники предполагают, что целью искусственного миграционного кризиса возможно является отвлечение внимания от подготовки со стороны России новой атаки против Украины.

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В ответ на миграционный кризис Европейский союз ввел санкции прротив белорусских физлиц и компаний. Ограничения начали действовать со 2 декабря. Всего в списке оказалось 17 фамилий. Им, в частности, запрещен въезд в ЕС и заморожен счета.

Кроме того, 2 декабря были введены новые санкции против Беларуси и Соединенными Штатами. Под санкции попали 20 физических лиц, 12 организаций, а также три самолета.

Беларусь в ответ на принятые санкции ввела запрет на ввоз на ее территорию товаров из ЕС, США и Британии. Позже самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что в ответ на санкции может перекрыть транзит газа в Европу.

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