Очередной бред Кадырова: просит помощи в "войне" с нетрадиционными ценностями (видео)

Одиозный лидер российской Чечни обратился к тем, кто "не хочет жить под флагом ЛГБТ".

Чеченский президент Рамзан Кадыров, недавно призывавший стирать с лица земли украинские города, неожиданно объявил новую цель войны в Украине. На этот раз он призвал своих сторонников помочь побороть "нетрадиционные ценности".

Об этом соратник Путина говорил во время прямой линии, проходившей в четверг, 29 декабря, в Грозном.

Уже традиционно он говорил о том, что его "тикток"-войска в Украине воюют против "фашизма, сатанизма и нацизма", но сразу неожиданно сузил цель этой борьбы.

"Нам навязывают нетрадиционные ценности и мы этого никогда не примем. Кто не хочет жить под флагом ЛГБТ, должен подняться, где бы он ни был, стать с нами и помочь нам справиться с этим", — заявил лидер Чечни.

Напомним, ранее Кадыров заявил, что недоволен "слабыми ответами России на обстрел российских регионов" и призвал "стирать с земли" украинские города.

Читайте также: