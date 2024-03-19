Очередной рекорд потерь: Коваленко сказал, сможет ли российский ВПК компенсировать дефицит техники

По состоянию на 19 марта установлен новый абсолютный рекорд в категории уничтоженного российского автотранспорта в зоне боевых действий. Ликвидировано 985 единиц.

Об этом написал военно-политический обозреватель Александр Коваленко.

Как известно, в феврале был зафиксирован рекорд в 939 единиц. В общем, начиная с декабря 2023 года по автомобилям армия РФ теряет от месяца до месяца максимальное за все время полномасштабного вторжения количество.

"Отмечу, что эти показатели потерь связаны с потерями еще ранее зашкаливающих боевых бронированных машин. Из-за дефицита и нехватки специализированной, бронированной техники для осуществления штурмовой деятельности, российские войска вынуждены применять не армейского типа технику, как не приспособленную для боевых действий, так и гораздо проще выводится из трудоспособного состояния легкими повреждениями», – объяснил обозреватель.

Именно это одна из причин таких показателей, подчеркнул Коваленко, которые и дальше будут расти. Дело в том, что решить проблему с дефицитом ББМ за счет собственного производства/восстановления ВПК России не способен.

Ранее председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Чарльз Браун заявил, что Россия несет огромные потери в живой силе и технике при даже минимальных продвижениях на территории Украины.

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