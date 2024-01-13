Очередной скандал: PepsiCo запретила упоминания о войне и поддержке Украины в своей рекламе

Компания PepsiCo попала в очередной скандал. Она запретила упоминания о войне и поддержке Украины в своей рекламе.

Об этом пишет B4Ukraine, ссылаясь на бриф компании.

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Как отмечается, компания PepsiCo при поиске нового рекламного агентства в Украине поставила четкое условие для потенциального партнера. Так, необходимо исключить любые:

упоминания о войне, боевых действиях, агрессии, военнослужащих, Вооруженных силах Украины;

поддержка Украины и ее армии;

отрицательные оттенки, создающие ощущение опасности.

Ранее компания освещала помощь продуктовыми наборами для людей в Бородянке, чьи дома были разрушены. Правда, в сообщении не уточняется, кто именно атакует гражданские объекты в Украине. Подсчитали, что чистая прибыль PepsiCo в России в прошлом году выросла на 333% — до 525 млн долларов. Компания уплатила в бюджет РФ около 115 млн долларов налогов.

Заметим, НАПК внесло не вышедшую с российского рынка корпорацию PepsiCo в перечень международных спонсоров войны. Как известно, компания владеет брендами Chester's, Lay's, Mirinda, Sandora, 7Up и т.д.

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