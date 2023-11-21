Очередной скандал с Маском: компания "Х" подала иск в суд за обвинения в распространении антисемитского контента

Компания миллиардера Илона Маска X, ранее известная как Twitter, подала иск против Media Matters и ее автора Эрика Хананоки из-за якобы "намеренно ложного отчета" об антисемитизме на платформе.

В своем иске, поданном в окружной суд США в Техасе, компания X утверждает, что Media Matters очерняет ее репутацию. Таким образом, организация "манипулирует" социальной сетью, используя учетные записи, подписанные только на профили крупных брендов или пользователей, производящих маргинальный контент, заявляет X.

Об этом пишет The Washington Post.

Так, в отчете Media Matters показаны скриншоты основной рекламы, появлявшейся рядом с пронацистским контентом на X. В результате этого популярные компании, в частности IBM, Apple и Disney приостановили свою рекламу в соцсети.

Но Х в своем иске утверждает, что Media Matters манипулирует алгоритмом X. Там говорят, что организация использовала для исследования учетные записи, подписанные только на профили крупных брендов или пользователей, производящих маргинальный контент. Эти аккаунты "постоянно прокручивали и обновляли" ленту, пока не нашли рекламу рядом с экстремистскими постами.

В результате этого компания Илона Маска заявила, что в отчете Media Matters был извращен типичный опыт работы с X с "намерением навредить социальной сети и ее бизнесу".

Президент Media Matters Анджело Карузоне назвал иск "несерьезным" и сказал, что он "предназначен для того, чтобы запугать критиков X и заставить их молчать".

Однако в тот же день, когда было подано заявление от Х, генеральный прокурор Техаса Кен Пекстон приступил к расследованию "потенциальной мошеннической деятельности" Media Matters.

Напомним, ранее Илон Маск поддержал антисемитский пост в социальной сети X (ранее известной как Twitter), в котором члены еврейской общины обвиняются в пропаганде "диалектической ненависти" против белых людей.

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