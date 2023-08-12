Очередной случай: в Санкт-Петербурге парня задержали при попытке поджога военкомата

В Санкт-Петербурге суд арестовал 24-летнего Давронбека Юлдошева за попытку поджога военкомата.

Об этом сообщает российская служба BBC.

Подозревают в "покушении на теракт"

По версии следствия, Юлдошев добыл "бутылку с горючим содержимым" и поздно вечером 10 августа отправился вместе с ней в здание военкомата на улице Большая Монетная в Петроградском районе Петербурга. Однако реализовать замысел он не смог, ведь его превентивно задержали правоохранители.

Отмечается, что парень "слонялся" у военкомата, чем привлек внимание сотрудников Росгвардии. После проверки документов в рюкзаке была обнаружена бутылка с желтой жидкостью, которая имела характерный запах бензина.

Прежде всего на новолуния составили протокол о нарушении миграционного законодательства. Впоследствии он также стал подозреваемым по уголовному делу.

Следует заметить, что в конце июля в России снова активизировались случаи поджогов военкоматов. Только за 31 июля зафиксировано сразу 9 таких попыток.

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