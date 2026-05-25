Очередной "удар в спину" России: Армения тайно закупила китайские дроны

Армения тайно закупила китайские дроны

Армения тайно закупила китайские БпЛА CH-4, тем самым нанеся «удар в спину» России. Так, Армения продолжает демонстрировать свое разочарование в России

О секретной поставке рассказали Defence Express.

Армения продолжает искать новых поставщиков оружия и покупать для себя что-нибудь полезное и интересное. Однако если раньше страна покупала все необходимое у России, теперь от Армении Россия принимает очередной «удар в спину», как любит выражаться Путин.

Армянская армия тайно получила новые китайские беспилотники типа CH-4 Rainbow. Их собираются продемонстрировать на параде в Ереване, который состоится совсем скоро — 28 мая 2026 года.

В публичном доступе появились спутниковые снимки, на которых заметно, что по меньшей мере два китайских БпЛА стоят на аэродроме в Гюмри. Общее количество таких дронов может достигать шести штук.

Clash Report опубликовали видео, как китайские боевые беспилотники CH-4 Rainbow появились на репетиции армянского военного парада по случаю Дня Первой Республики.

Раньше Армения вообще не имела дронов на своем вооружении. В этом случае изрядно привлекает внимание то, что страна закупила дроны именно у Китая, а не у России. Кроме этого, дроны расположены на аэродроме в Гюмри, где базируются российские военные и около 10 истребителей МиГ-29.

Возникает также вопрос, какой статус имеют российские военные в Армении сейчас и имеют ли они ограничения на эксплуатацию военной инфраструктуры.

Дроны CH-4 Rainbow Китай поставляет странам Глобального Юга. В частности, известно о поставках в Мьянму, Пакистан, Эфиопию, Индонезию, Конго и Алжир.

Пока известно о существовании двух вариантов таких дронов: разведывательного (CH-4A) и ударного (CH-4B). Сейчас нет информации о том, какие именно из этих дронов приобрела Армения.

«Удар в спину» России от Китая

Напомним, новый трек переговоров о мире в Украине с совместным участием Европы и Китая может начаться уже ближе к осени. Такое мнение высказал глава Института мировой политики Виктор Шлинчак.

Он добавил, что в последнем коммюнике Пекин уже заявил о необходимости возвращения к дипломатическим контактам. Пока баланс выгод толкает Китай к тому, чтобы давить на Владимира Путина для завершения или замораживания войны в Украине.

Си Цзиньпин уже взял у России все возможное, и на фоне падения российской экономики этот рынок теряет привлекательность для китайского экспорта. В то же время рынок ЕС намного больше, надежнее и более прогнозируемый для Пекина.

Именно финансовая выгода от сотрудничества с Европой может стать ключевым стимулом для Китая более активно приобщиться к урегулированию конфликта.

