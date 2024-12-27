Очередной визит Си Цзиньпина в Москву: эксперт объяснила, о чем он свидетельствует

Переговоры между лидерами Китая и РФ будут носить не только дипломатический, но и стратегический характер, учитывая вызовы безопасности региона, считает Наталья Бутырская.

Очередной визит лидера Китая Си Цзиньпина в Москву свидетельствует о поддержке Российской Федерации и сигнале о мире.

Об этом сообщает эксперт по вопросам Восточной Азии Наталья Бутырская в эфире "Мы – Украина".

"Для Си Цзиньпина визит в Москву — традиционная дипломатическая практика. В этом году Путин посетил Китай, а в следующем году ожидается визит китайского лидера в Россию. Это соответствует установленной традиции взаимных обменов между стратегическими партнерами", — отметила она.

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По словам эксперта, переговоры между лидерами будут носить не только дипломатический, но и стратегический характер, учитывая вызовы безопасности региона.

"Китай стремится быть ключевым участником процесса мирного урегулирования, учитывая интересы и предостережения относительно безопасности всех стран евразийского региона. Этот визит является сигналом об активном участии Пекина в формировании нового порядка безопасности в Европе и Азии", — добавила Бутырская.

Напомним, 24 октября лидер Китая Си Цзиньпин на состоявшемся в российской Казани саммите БРИКС во второй раз заявил о необходимости прекратить войну.

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