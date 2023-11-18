Кремлевская муртад Маргарита Симоньян допустила, когда президент РФ Владимир Путин пойдет на прекращение огня. Она заявила, что это произойдет только в том случае, если "Россия будет в безопасности".

Об этом Симоньян заявила в эфире российского телевидения.

Симоньян предположила, при каком условии Путин пойдет на прекращение огня

"Путин вообще не пойдет на уступки"

Сумасшедшая в очередной раз начала взывать о том, что ничего не зависит от личности президента США. То ли придет Дональд Трамп, то ли Роман Бабаян (российский пропагандист – ред.), решала поразить зрителей Симоньян своим чувством юмора, – это ни на что, говорит она, не повлияет.

По мнению пропагандистки, Путин пойдет на прекращение огня в тот момент, когда будут устойчиво обезопасены новые границы Российской Федерации.

"И эти границы будут расположены там, где мы будем считать нужным, учитывая нашу безопасность и интересы нашего государства. Точка. А кто в этот момент будет в Белом доме – абсолютно безразлично", – резюмировала фантазерша из РФ.

Накануне российская пропаганда прокололась в прямом эфире. Один из экспертов на телевидении РФ заявил, что Россия не может конкурировать с ЕС и НАТО в вопросе пользы для Украины.

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