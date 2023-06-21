Категория
Мир
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Очевидцы заявили о взрыве в небе в Новой Москве: местных жителей разбудил громкий звук

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
Дата публикации
Просмотры
3954
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Очевидцы заявили о взрыве в небе в Новой Москве: местных жителей разбудил громкий звук

Местные жители услышали громкий звук / Фото: t.me/breakingmash

Очевидцы сообщают о взрыве в небе над деревней Лукино в Новой Москве.

Об этом пишет российское "издание" Mash. 

 По их информации, это якобы беспилотник, упавший поблизости — в районе реки Пахра.

Местные жители услышали громкий звук около 5 часов утра. Сейчас на месте падения обломков работают оперслужбы.

Пострадавших и разрушений нет.

"Беспилотник упал в поле возле деревни Лукино в Новой Москве. Перед этим прогремел взрыв. Место происшествия оцеплено. Работают экстренные службы", - пишет еще одно российское "СМИ". 

Напомним, утра 30 мая местные власти заявили об атаке дронов на Москву и повреждении домов. Также известно, что есть пострадавшие. В частности, мэр Сергей Собянин сообщил, что взрывы раздавались в некоторых районах Москвы и Подмосковья.

В Минобороны РФ обвинили в атаке Украину.   В Госдуме инцидента дали оправдание. Мол, Российская Федерация – "большая страна". Именно поэтому "лазейки", чтобы обойти ПВО, найдутся.

Читайте также:

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Дата публикации
Просмотры
3954
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация