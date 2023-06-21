Очевидцы заявили о взрыве в небе в Новой Москве: местных жителей разбудил громкий звук

Очевидцы сообщают о взрыве в небе над деревней Лукино в Новой Москве.

Об этом пишет российское "издание" Mash.

По их информации, это якобы беспилотник, упавший поблизости — в районе реки Пахра.

Местные жители услышали громкий звук около 5 часов утра. Сейчас на месте падения обломков работают оперслужбы.

Пострадавших и разрушений нет.

"Беспилотник упал в поле возле деревни Лукино в Новой Москве. Перед этим прогремел взрыв. Место происшествия оцеплено. Работают экстренные службы", - пишет еще одно российское "СМИ".

Напомним, утра 30 мая местные власти заявили об атаке дронов на Москву и повреждении домов. Также известно, что есть пострадавшие. В частности, мэр Сергей Собянин сообщил, что взрывы раздавались в некоторых районах Москвы и Подмосковья.

В Минобороны РФ обвинили в атаке Украину. В Госдуме инцидента дали оправдание. Мол, Российская Федерация – "большая страна". Именно поэтому "лазейки", чтобы обойти ПВО, найдутся.