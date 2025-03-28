Россияне лезут в трубу, где погибали их солдаты, чтобы очиститься

Реклама

Россияне лезут через кусок газовой трубы, в которой во время наступления на Суджу погибли их солдаты, чтобы получить «благодать» и «очищение».

Об этом сообщают местные СМИ.

Известно, что трубу, в которой гибли русские солдаты во время их наступления на Суджу, теперь освятили, и в нее начали лезть люди, чтобы «получить благодать».

Реклама

Дата публикации 14:50, 28.03.25 Количество просмотров 8 Хотят получить «благодать»: россияне лезут в трубу, в которой гибли их солдаты

Ранее украинский военный Мирослав Гай утверждал, что украинские десантники уничтожили большую группу диверсантов, пробиравшихся по газопроводу.

Председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко добавил, что армия РФ пыталась использовать газопровод в Судже, повторив «авдеевский» способ проникновения в наш тыл. Однако план не удался.

Издание Sky News также рассказывало о том, как россияне воспользовались газопроводом на Курщине.

Впоследствии стало известно, что россияне, лезшие по газопроводу в Суджи, страдают тяжелой болезнью легких.