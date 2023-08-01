"Одаренный студент": Лукашенко выписал младшему сыну Коле повышенную стипендию

Хотя месяц назад Лукашенко рассказывал, что его младший сын учится в Пекинском университете

Беларуский диктатор Александр Лукашенко назначил своему младшему сыну Николаю повышенную стипендию как "одаренному студенту".

Об этом сообщает проект The Insider.

По информации издания, Коля Лукашенко стал единственным первокурсником Белорусского государственного университета (БГУ), получившим такое "поощрение".

Ежемесячно Лукашенко-младший будет получать 186,97 белорусского рубля (это 61 доллар).

Напомним, что прошлом году внебрачный младший сын Александра Лукашенко Николай, о матери которого официально ничего не известно, закончил школу с золотой медалью и поступил в БГУ.

Официально информация о поступлении Коли нигде не подтверждалась. Как утверждает издание "Зеркало", в списках на зачисление любимчика диктатора тоже не было.

"Он (Николай Лукашенко. – Ред.) способный, но он же с репетиторами занимался. А учитывая очень низкий уровень современных абитуриентов, он вполне выгодно смотрится. Ведет себя как тихоня, нос не задирает. Их группа "талантливых выпускников" в БГУ вообще как призрачная. Даже их расписания не было в общем доступе", – рассказал один из источников издания, знакомых с ситуацией.

В то же время месяц назад Лукашенко рассказывал, что его младший сын учится в Пекинском университете. Издания "Зеркало" утверждает, что в Китае Лукашенко-младший просто проходит практику.

Напомним, в СМИ писали, что у Лукашенко есть четвертый сын – старший брат известного всем Коли. По информации журналистов, у парня аутизм, поэтому его существование диктатор скрывает.

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