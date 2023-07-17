Одесса и Николаев под прицелом: как оккупанты хотят отомстить за Крымский мост

Россияне в истерике из-за "хлопка" на переправе.

Член путинской партии "Единая Россия", сенатор Владимир Джабаров после взрывов на Крымском мосту ночью 17 июля призвал захватить украинские города – Одессу и Николаев.

Об этом сообщают российские средства массовой пропаганды.

"Украина должна быть полностью отсечена от Черного моря, в противном случае угрозы Крыма будут повторяться снова и снова. Одесса и Николаев снова должны стать российскими регионами", — заявил Джабаров.

В свою очередь, сенатор Андрей Клишас заявил, что "денацификация и демилитаризация Украины – очень актуальные задачи".

"Мы будем понимать, что эти задачи выполнены, когда такие акции станут для остатков украинского государства невозможны", – заявил российский политик.

Напомним, в администрации российского президента-диктатора Владимира Путина прокомментировали взрывы на Крымском мосту. Спикер Кремля Дмитрий Песков традиционно обвинил Украину в "атаке" и пригрозил "ответом"

Также в РФ назвали взрывы на Крымском мосту терактом. В Следственном комитете страны-агрессорки заявили, что переправу якобы атаковали два украинских беспилотника.

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