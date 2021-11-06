Одевали наручники и часами заставляли слушать детскую песню: в США бывшие заключенные судятся с тюремщиками

Одевали наручники и часами заставляли слушать детскую песню: в США бывшие заключенные судятся с тюремщиками

Прокуратура предъявила обвинение против начальника тюрьмы.

Бывшие арестанты тюрьмы Оклахомы подали иск в суд на троих сотрудников исправительного учреждения за жестокое обращение. Узники утверждают, что тюремщики заставляли их часами стоять в комнате в наручниках и заставляли слушать детскую песенку Baby Shark корейского проекта Pinkfong.

Об этом пишет издание The Washington Post.

В Федеральном иске говорится, что сотрудники тюрьмы заводили в комнату заключенного Джозефа Митчелла, одевали за спиной наручники и приковывали к стене. После чего включали детскую песню Baby Shark, имеющую 9,5 млрд просмотров на YouTube, и заставляли ее слушать в течение трех-четырех часов.

Адвокаты истцов утверждают, что тюремщики действовали "жестоко и бесчеловечно", а его клиенты получали "чрезмерный эмоциональный стресс".

В иске также говорится, что окружная прокуратура Оклахомы провела расследование инцидентов и предъявила обвинения против начальника тюрьмы и его двух подчиненных.

Напомним, РФ всколыхнула серия увольнений тюремных чиновников после того, как один из интернет-ресурсов слил в Сеть видео с издевательствами над пленниками. Архив на 40 гигабайтов получил белорусский программист, которому не удалось оказаться за решеткой в России.

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