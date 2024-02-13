Один человек погиб и пятеро ранены в результате стрельбы в метро Нью-Йорка

В полиции сообщили, что сразу после стрельбы никто не был задержан.
В результате стрельбы в метро Нью-Йорка один человек погиб и еще пять человек получили ранения.
Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на местную полицию.
В сообщении указывается, что стрельба произошла в 16:38 по местному времени на метро в Бронксе.
Правоохранители сообщили, что в результате стрельбы погиб мужчина в возрасте 30 лет. Также сообщается, что четверо из пяти раненых квалифицируются как серьезные.
Также в полиции сообщили, что сразу после стрельбы никто не был задержан.
Напомним, ранее сообщалось, что в Стамбуле произошла стрельба в католической церкви во время службы, есть жертва.
Кроме того, мы ранее информировали, что мужчина в балаклаве расстрелял из автомата автомобиль на Днепропетровщине, водитель погиб.
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