Один день из жизни Лукашенко: фейковый президент в поле пообедал с комбайнерами (фото)

Самопровозглашенный президент Александр Лукашенко пришел на поле, чтобы проверить, уродилась ли пшеница.

Об этом сообщает государственное пропагандистское издание "Белта", опубликовавшее фотографии.

Там его встретили комбайнеры, которым привезли горячее питание. Фейковый президент пообещал вместе с рабочими. В их меню входили гороховый суп с картофелем, картофельное пюре, котлета, свежий огурец, чай с сахаром, хлеб и булка. Ему очень понравился гороховый суп. Он был поражен им.

"Ну ничего", – положительно оценил он суп.

Лукашенко пришел в пшеничное поле и пообедал с комбайнерами / Фото: БЕЛТА

Лукашенко пришел в пшеничное поле и пообедал с комбайнерами / Фото: БЕЛТА

Лукашенко пришел в пшеничное поле и пообедал с комбайнерами / Фото: БЕЛТА

Напомним, Лукашенко уверяет, что "Вагнер" не отправлялся к границе с Польшей. Он убеждает, что "вагнеровцы" в Беларуси вроде бы только передают боевой опыт белорусским военным.