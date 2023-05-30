Один дрон летел на резиденцию Путина: депутат Госдумы РФ рассказал об атакованных местах в Москве

Дрон был сбит у резиденции Путина, где он часто проводит онлайн-встречи.

Депутат российской Госдумы Александр Хинштейн сообщил, что атака дронов на Москву была, в частности, направлена на район Рублевки, где расположены частные дома чиновников, бизнесменов и резидения Путина.

Об этом пишет Радио Свобода.

Отмечается, что депутат опубликовал предварительный список атакуемых дронами мест под Москвой. Он предполагает, что один дрон был сбит возле резиденции Путина "Ново-Огарево". Там он часто проводит онлайн-встречи.

Также Хинштейн сообщил о сбитии беспилотника над подмосковной деревней Роздоры.

"Это часть Рублевки, где расположены государственные дачи, личные дома чиновников и бизнесменов. Резиденция Путина "Ново-Огарево" (в селе Усово) – за 10 минут езды", – пишет российская журналистка Фарида Рустамова.

Атака беспилотниками на Москву и область

Напомним, что в Москве и Подмосковье ранним утром 30 мая прогремели взрывы и сообщалось о работе ПВО. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил об атаке беспилотниками, незначительные повреждения в нескольких домах. Он уверял, что никто серьезно не пострадал. Впрочем, в Mash также уточнили, что из-за обломков сбитого дрона были ранены люди.

В Минобороны РФ уже традиционно в атаке дронами обвинили Украину. В ведомстве проинформировали о якобы восьми запушенных беспилотниках, однако пропагандисты пишут о 25, а очевидцы – о 32.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.